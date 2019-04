Hace más de dos años y medio Celeste Cid (35) volvió a convertirse en madre con Antón (2), su hijo fruto de su relación con Michel Noher, y a través de Instagram compartió un tierno momento de su intimidad que tuvo con su nene mientras dormían en la mañana.

“Quédate con el que te chape con este amor hasta dormido. Por lo general, no comparto estos momentos de intimidad, pero hoy sucedió esto esta mañana y no tengo dudas de que es allí cuando más me encuentro, me conmuevo y sorprendo”, empezó escribiendo la actriz junto a las imágenes en las que aparece el nene besándole el brazo a la actriz, en pleno sueño.

“Nos deseo mucho amor en nuestras vidas. Nos deseo ganas de no perder nuestras vidas de vista, sea cual fuere el contexto. En tiempos tan extraños y nuevos en cuanto a lo que significa ‘conectar’, nos deseo estar conectados”, finalizó Celeste, reflexiva.

