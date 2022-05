Celeste Cid se separó de Iván Pierotti tras cuatro años de amor: "Estoy sola y muy bien"

Con el mismo bajo perfil con el que vivió su noviazgo con Iván Pierotti, Celeste Cid confirmó su separación del artista audiovisual, con quien estuvo en pareja 4 años.

"Estoy sola y muy bien", le dijo la actriz al notero de Implacables cuando le preguntó por su presente sentimental.

Luego Cid reflexionó sobre la libertad: "Se puede ser libre estando con otro, porque el otro también es un espejo que nos hace ver un montón de cosas, y uno solo no tendría una consciencia de libertad. A veces, sí. A mí me está pasando ahora que digo 'me gusta estar sola'. Es una elección que sea de esa manera".

Atento a sus palabras, el cronista Diego Bouvet le preguntó: "¿Estás dispuesta a conocer el amor o estás tranquila?".

Y Celeste Cid contestó reflexiva: "El amor no te lo trae siempre un otro. Eso es una responsabilidad. En nuestra generación no nos han enseñado a cultivar el amor a uno mismo. Generalmente eso se ve como un ego grande, y no va por ahí".

CELESTE CID RECORDÓ SU LUCHA CONTRA LAS DROGAS

En el mismo evento, en un reconocido shopping porteño, Celeste Cid habló con Socios del Espectáculo sobre el mensaje que dio en redes, "sí, se puede", tras dejar atrás su problema con las drogas.

"Creo que todos tenemos un poder, o una fuerza, muy grande. Y está bueno saber que uno tiene eso y que puede recurrir ahí", comenzó diciendo la artista.

"A veces, lo que no hay son herramientas accesibles para llegar a ese lugar. Por eso, ahora que se está poniendo un poco sobre la mesa el tema de la salud mental, que me parece muy necesario. Sobre todo, para plantear de qué manera", continuó Cid.

"Yo cuando tuve mi problema de salud, que por suerte duró un año… las familias no saben a dónde acudir. Que haya un sistema que acerque elementos es necesario. Y creo que es inminente, porque se está pidiendo hace un montón", puntualizó Celeste, poniendo énfasis en la Ley de Salud Mental y una adecuada contención de Estado.