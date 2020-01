Celeste Cid relató el acoso que sufrió por parte de un productor a los 15 años: la fuerte reacción de su mamá

Hoy por hoy, Celeste Cid espera con entusiasmo el debut de Separadas, la nueva novela de Polka que se emitirá por eltrece a partir del 20 de enero. Pero los estrenos no son temas nuevos para ella; actúa desde muy chica y desde su pubertad ya estaba dando sus primeros pasos en la TV.

Plantada desde otro lugar, protagonizó la tapa de la última revista Gente y recordó un "extraño episodio" de acoso que sufrió en sus comienzos. "Tenía 15 años y participaba en un programa. Uno de los productores, con quien tenía buena onda, llamaba a la casa (familiar) todos los días. A las once, a las doce de la noche... y charlábamos", contó.

Al ver que la rutina se repetía, su mamá reaccionó. "Me preguntó: '¿Qué edad tiene ese chico?, ¿Cuarenta y pico? ¿Y no es raro que te llame tanto?'", contó. Y recordó: "Al día siguiente, mi vieja se presentó en el canal y pidió hablar con su jefe. Y le dijo: 'Esto, por favor, no'".

"Creo que al poco tiempo lo echaron, porque nunca más volví a verlo. Claro que hoy mi mirada sobre el tema y su 'extrañeza' es otra", reflexionó.