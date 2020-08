Cecilia Roth blanqueó su molestia por la tapa Gente: "Las fotos están muy retocadas; yo quiero ser como soy a la edad que tengo"

La portada de la revista gente de la semana llevó a Cecilia Roth (64) a la foto principal, y las críticas y memes en las redes sociales explotaron al instante, dado el exceso del uso de Photoshop. La actriz protagonista de Crímenes de familia no estuvo ajena a las repercusiones, y se expresó con elocuencia a través de una selfie que posteo en Instagram: "Así soy, así estoy hoy, 19 de agosto del 2020. En casa, en pijama, con mi gato... Quien quiera oír, que oiga".

Esa imagen no estaba retocada, y las diferencias fueron evidentes. Por otra parte, la propia artista se explayó respecto de la polémica en una nota con El Espectador (CNN radio) que Ángel de Brito puso al aire en Los Ángeles de la Mañana. “Las fotos están muy retocadas y no me gustan. Las fotos son maravillosas, pero las retocaron porque es una característica de los medios y no me gusta que pase eso. Yo quiero ser como soy a la edad que tengo y con el tiempo que he vivido”, afirmó la artista.

Al hacer énfasis en la labor del fotógrafo, luego insistió en su fastidio a la postproducción: “Las fotos son maravillosas, pero lamentablemente las retocaron mucho”. De todas formas, Karina Iavícoli reveló un dato clave sobre la portada de la revista Gente: “Esas imágenes estuvieron autorizadas por ella”.

Con picardía, Ángel de Brito resumió: “Parecía Dolores Fonzi, pero no, era Cecilia Roth”.