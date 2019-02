Cayetano anunció que se casará con Carolina Fortunato, tras un año juntos: "Se cierra una etapa, empieza otra"

El periodista confesó en Perros de la calle que su novia aceptó su romántica propuesta, ¡y en el estudio no lo podían creer!

El lunes por la mañana Nicolás "Cayetano" Cajg pidió la palabra en Perros de la Calle para hacer un anuncio: "Quiero contar una cosa que no tengo ganas de contar, pero la tengo que contar. Es que no sé cómo se cuenta". Con mucho misterio y varias vueltas explicadas porque todo le “da vergüenza”, el panelista continuó: “Yo venía pensando en hacer una cosa, pero no sabía cómo”.

Así fue que, de una vez por todas, explicó que se decidió a pedirle casamiento a su novia, Carolina Fortunato, luego de emocionarse hasta las lágrimas al ver Nace una estrella, la película de Lady Gaga y Bradley Cooper. En concreto, se le declaró a la joven morocha al improvisarle un anillo con el hilo de su guitarra, tal como sucede en la película. Además, también reveló el acto previo que tuvo su puesta en escena: "Le di un papelito a mi sobrino Homerito, de un año, para que se le diera a Caro que decía "¿Te querés casar con mi tío? ¡Pero organizá todo vos!".

Confundidos, desorientados por el relato fílmico, Andy Kusnetzoff y el resto de los presentes en el estudio se debatieron entre felicitar a Cayetano y dudar de la noticia bomba que los dejó helados. Tal desconcierto generó el testimonio que Andy demoró en indagar sobre la respuesta que le dio Carolina a Cayetano. “¡Me dijo que sí, obvio!”, exclamó feliz el hombre enamorado.

El romántico momento sucedió el domingo y, por ahora, no hay nada concreto más que las intenciones de la pareja que lleva un año de que sea sólo por civil. “Esto va a pasar, fin de este año o principios del que viene. Pero sí, me caso”.

Al rato, Kusnetzoff sacó al aire a Fortunato, quien confirmó que se vienen los confites y bromeó sobre la masividad de la boda dada la gran cantidad de amigos y familiares que tiene Cayetano. “Se cierra una etapa y empieza otra”, concluyó el tortolito.

¡Felicidades!