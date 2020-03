Catherine Fulop confirmó el romance oculto de Gabriela Sabatini con Ricky Martin: "La última vez que se vieron él le preguntó por Ova"

La vuelta de Ricky Martin (48) a nuestro país hizo que sea tema en Tardes bellas (Ciudad Magazine, lunes a viernes 13 hs). En tren de confesiones, Catherine Fulop reveló que su cuñada Gabriela Sabatini (49) tuvo un breve romance hace 26 años con el cantante.

“Me acuerdo que venía para la Argentina, era famoso pero todavía no era la mega estrella, y quería conocer a Gaby, entonces le hicimos ese gancho y Gaby tuvo una ‘cosita’”, reveló, entre risas. “Entonces vino a comer a mi casa Ricky Martin. Yo tengo fotos con él abrazados. Con Gaby tuvo un ‘touch and go’, cuando uno está probando si te gusta o no. Me acuerdo que fue a dar un concierto a Uruguay y la invitó a verlo y se fue a Uruguay. Y luego quedaron como amigos”, recordó.

"Se comportó divino, imagínate que le hicimos el gancho, hicimos de celestinos, era el momento de definiciones. Duró lo que duró, y cada uno con sus compromisos, y después surgió la amistad". G-plus

También Catherine contó que Ova Sabatini fue parte del plan: “Se comportó divino, imagínate que le hicimos el gancho, hicimos de celestinos, era el momento de definiciones. Duró lo que duró, y cada uno con sus compromisos, y después surgió la amistad. Esto se habló hace mucho tiempo”, dijo, sobre los rumores que circularon en la época.

"Acá Gaby no va a ir a verlo, pero la última vez fue en Las Vegas. Se ven y ella entra al camarín, hay buena onda entre ellos. Igual, creo que Ricky le preguntó por Ova. ‘¿Y tu hermano cómo anda?’, le dijo". G-plus

Sin embargo, la conductora se mostró divertida al contar que hoy el interés del boricua… ¡es Ova Sabatini! “Acá Gaby no va a ir a verlo, pero la última vez fue en Las Vegas. Se ven y ella entra al camarín, hay buena onda entre ellos. Igual, creo que Ricky le preguntó por Ova. ‘¿Y tu hermano cómo anda?’, le dijo”, finalizó Catherine Fulop, pícara.