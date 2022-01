Se casan Stefi Roitman y Ricky Montaner: las fotos del mega operativo de hisopados en la entrada

El casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner promete ser una de las grandes celebraciones del 2022. Pero, año marcado por la pandemia, los novios tomaron el recaudo de hisopar a cada invitado.

Ciudad retrató el puesto de hisopado que se armó en el ingreso de las personas al salón de Exaltación de la Cruz, donde tendrá lugar la boda y en la que se esperan entre 400 y 600 invitados.

Más de diez personas con sus uniformes, barbijos y todas las medidas de seguridad correspondientes serán las encargadas de hisopar a cada uno de los invitados, requisito excluyente para ingresar al salón.

Fotos: Movilpress.

STEFI ROITMAN DEBIÓ FIRMAR UN CONTRATO ANTES DE SU BODA CON RICKY MONTANER

Además de hisoparse, los invitados deben dejar sus celulares en la entrada para que no se filtren imágenes y Maite Peñoñori contó en Intrusos que tanto Stefi como todos los proveedores debieron firmar un contrato de confidencialidad.

“No sólo los proveedores tuvieron que firmar un contrato sino la propia Stefi tuvo que firmar un contrato donde decía que no iba a contar nada, que no iba a filtrar nada a la prensa”, afirmó Maite. Más sobre este tema Sofía Reyes, ex de Ricky Montaner, había lanzado una sorpresiva premonición sobre su boda con Stefi Roitman: "Sabía que se iban a casar"

“Le hicieron firmar un contrato de confidencialidad hasta el proveedor más chiquito para que no se filtre nada a la prensa”, agregó.

¡Mirá las fotos del operativo de hisopados en la boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner!

Fotos: Movilpress.