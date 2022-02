La carta que Cande Tinelli le escribió a Soledad Aquino pidiéndole disculpas: "No te quería tratar mal"

A días de los fuertes rumores de crisis de pareja y de que Coti Sorokin mostrara públicamente que se reconcilió con Candelaria Tinelli, ella encontró una carta muy especial que de chica le había escrito a su mamá, Soledad Aquino.

Siempre compinches con sus seguidores de Instagram, la cantante compartió la reflexión que le había dejado a su madre tras una fuerte pelea.

En su mea culpa, Cande le pide disculpas por haberla tratado mal y le remarca que le gustaría verla siempre muy feliz.

LA TIERNA CARTA DE CANDE TINELLI A SU MAMÁ TRAS UNA PELEA

"Ma: anoche vine a pedirte perdón pero ya estabas dormida. No te quería tratar mal y no quiero que pienses que no te quiero ver feliz... Todo lo contrario, perdón si no te lo puedo demostrar pero sabelo que no es así. Te prometo tratar de cambiar, cueste lo que me cueste. Te amo mucho y perdón de nuevo. Espero que me entiendas. Lelé", le escribió Cande a Sole muchos años atrás, tras un fuerte ida y vuelta.

¡Arrepentida!