El carpintero de Bienvenidos a Bordo renegó de su fama de mujeriego: "Tengo novia hace un año y convivimos"

Se hizo conocido como el Carpintero de Bienvenidos a Bordo, pero en realidad se llama Nahuel López Matheu (31). Y como creen que lo del oficio fue una estrategia para hacerse famoso, el muchacho lo aclaró: “Soy carpintero de verdad, laburo con mi viejos. Todo es en familia, con amigos. Nos destacamos por cumplir con las fechas y no fallar”.

“A veces mi papá o mi hermano toman trabajos y cuando me ven a mí la gente no lo puede creer. Me piden fotos y me preguntan cómo va el programa. Es lindo lo que se genera”, afirmó orgulloso en una entrevista con Fernanda Iglesias para Esto no es Hollywood (Mucha Radio, FM 89.5). En una mezcla de timidez y elocuencia, López Matheu explicó: “No tengo que fingir un personaje, soy yo mismo. Es impresionante. No me incomoda que me pidan sacarme la remera creo que no es necesario, pero prefiero ser yo mismo”.

Al final, el Carpintero de Bienvenidos a bordo negó ser un mujeriego y que de hecho convive con su pareja: “No es verdad que soy mujeriego, es porque soy carismático, pero nunca tuve muchas novias. Ahora tengo novia y estamos juntos hace un año, convivimos. Es muy compañera, pero al principio fue inócomodo porque yo cambié mucho mi rutina. Además, es raro que me saluden en la calle y eso”.