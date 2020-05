Carolina, nuevamente eliminada de Bake Off, el gran pastelero: "Me vuelvo con mi mochila más pesada"

Algunas emisiones atrás, Carolina logró regresar a la competencia de Bake off, el gran pastelero, y desde entonces se había mantenido entre los mejores participante. Sin embargo, la tucumana quedó rezagada en el desafío de la pastelería francesa y tuvo que despedirse de sus compañeros.

Este domingo, los participantes debieron mostrar sus habilidades haciendo una torta de macarrón, y más tarde exprimieron su creatividad en la preparación de una torre de eclairs. En la primera prueba, Carolina quedó en último puesto; y en la segunda no logró que Christophe Krywonis le diera el visto bueno a su torta unicornio con panceta.

En vista de ello, la tucumana quedó en zona de riesgo con Gerardo y Ángelo, que la semana pasada había obtenido el delantal azul de pastelero destacado. Finalmente, fue Carolina la que tuvo que despedirse. "Me voy muy feliz por haber aprendido tanto. Me vuelvo con mi mochila, que me acompaña siempre en mis viajes, pero esta vez me pesa más porque tengo tres amigos nuevos, porque me llevo sabores nuevos y teorías nuevas", dijo sobre su adiós al ciclo de Telefe.