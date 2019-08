Carolina Losada contó que participó del Telar de la Abundancia y disparó: "Para mí no es una estafa"

A pesar de que El Telar de la Abundancia es considerada una estafa combatida por la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación), el miércoles por la noche Carolina Losada admitió haber participado de uno de los grupos de mujeres.

Plantada en el centro del estudio de Intratables, la panelista relató su historia: “Yo estuve hace cuatro años, cuando empezó. Al principio, cuando me convocaron dije que ni loca lo iba a hacer, que me parecía un montón de plata, y que además no le encontraba mucho sentido. Pero después vi que las dos personas cercanas que me habían convocado llegaron al centro del telar, que les fue bien. Recibieron esos 1.440 multiplicado por 8, casi 12.000 dólares. Es mucha plata, vi y sé que los recibieron. Por eso dije, ‘probemos’”.

"Yo puse los 1.440 dólares y no los recuperé. Podría decir que me estafaron y engañaron, pero no creo que sea una estafa" G-plus

Y agregó: “El tema es que no es solo el dinero, aunque es la razón por la que la mayoría entramos en esto”. Entonces, Fabián Doman le preguntó si se “sintió estafada”, pero ella lo negó: “Yo puse los 1.440 dólares y no los recuperé. Podría decir que me estafaron y engañaron, pero no creo que sea una estafa. Justo cuando entré yo comenzó a hablarse de esto en todos los medios de que era una estafa, como ahora, y a partir de ese momento se cortó porque empezaron a pensar que era una estafa cuando no lo era”.

Al final, Carolina Losada enfatizó: “Para mí no es una estafa, lo que puede pasar es que se corte, que fue lo que me pasó a mí, que se cortó porque empezaron a decir que era una estafa”.