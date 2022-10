Carolina Baldini habló sobre el enojo del Cholo Simeone con Rodrigo De Paul por Tini Stoessel

Tras varios partidos en el banco, Rodrigo de Paul ingresó este miércoles en el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Brujas que terminó en empate, y fue silbado por la hinchada, que no le perdona la mentira que le dijo al Cholo Simeone, algo sobre lo que ahora opinó Carolina Baldini.

La situación viene caldeada para De Paul, que hace unas semanas le pidió permiso al técnico y a las autoridades del club para viajar a raíz de un supuesto problema personal, pero a las pocas horas fue fotografiado junto a Tini Stoessel en la entrega de los premios Billboards latinos.

Esto generó un descontento generalizado que las autoridades del club se encargaron de minimizar, aunque desde entonces el futbolista se quedó en el banco como represalia, a un mes del inicio del Mundial de Qatar 2022.

QUÉ DIJO CAROLINA BALDINI SOBRE EL ESCÁNDALO ENTRE EL CHOLO SIMEONE Y RODRIGO DE PAUL

Alejandro Guatti se encontró a Baldini en un evento y ella le contó lo bien que se lleva con su nueva pareja. “Estamos súper bien. Se llama Pablo, es divino y nos conocimos en un tour de motos y vive a 500 metros de mi casa”, señaló, mientras reconocía: “Qué chico es el mundo”.

“¿Cómo tomás todo lo que pasa alrededor de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, por las acciones de él? Dicen que el Cholo Simeone estaría enojado porque él le habría mentido”, le preguntó el cronista a Baldini, que le respondió: “Te juro que no la leí a esa noticia. Te juro que no la leí. Creeme”.

“¿Vos crees que no debería enojarse el Cholo?”, insistió el cronista. “No sé, no sé. Yo no me meto en la vida de nadie”, agregó la exmodelo, con una sonrisa de oreja a oreja.