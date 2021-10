Carmen Barbieri, tras su fuerte cruce con Coqui de Cebollitas: "Yo me quedé muy mal, ya no soy esa"

Carmen Barbieri habló del fuerte cruce que tuvo con Coqui de Cebollitas por sus declaraciones en contra de la producción de la ficción infantil que ella protagonizó. En Mañanísima (lunes a viernes 10:30 hs. por Ciudad Magazine), la conductora reveló que la afectó mucho tener ese enfrentamiento con Juan Yacuzzi y reiteró que se hace cargo de sus dichos.

“Yo me quedé muy mal, no solo se me levantó la presión, que me quedé muy mal. Vi una Carmen que hace mucho tiempo no está, ya no soy esa. Más que enojarme, me dolió mucho y me indigna que no sea la verdad. Si yo hubiese vivido una situación en la que veo que a un chico se lo maltrata, yo soy la primera en ponerme el okey, ustedes saben cómo soy”, expresó la conductora en la emisión de Ciudad Magazine.

Luego Carmen reflexionó: “No me gusta verme así, además hoy me levanté triste porque para mí fue una etapa muy linda la de Cebollitas. Me fui muy angustiada porque hoy es un hombre Coqui, pero era un nene que yo quería mucho y que cuidé. Me hago cargo porque él hablaba de la producción, de los directores y de los cámaras, pero yo también era una adulta y cómo iba a permitir que hubiese maltrato”.