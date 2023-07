Carmen Barbieri sorprendió a Fede Bal con una pregunta indiscreta tras ganar el Martín Fierro 2023

Carmen Barbieri descolocó en vivo a Fede Bal con una pregunta indiscreta, tras felicitarlo por el Martín Fierro que ganó Resto del Mundo, programa que conduce.

El actor y conductor también estaba nominado en la categoría Revelación, pero Wanda Nara se quedó con la estatuilla.

"Mostrame el Martín Fierro. Cuando ganó ¡el grito que pegué! La gente del edificio sabe que vivo sola, habrán dicho 'tiene un novio nuevo'", le dijo Carmen a Fede, en su sorpresivo ingreso a Socios del Espectáculo.

Muy feliz, Barbieri continuó: "Grité: '¡Sí! ¡Vamos!'. Me agarró alegría, especialmente por Resto del Mundo, que es un programón".

"Y cuando me nombró, casi me morí. Nunca me decís eso en privado", le reprochó la conductora de Mañanísima a Fede, quien la oía sonriente.

Sincero y con humor, Bal le respondió: "No sé ni lo que dije, vieja, ni idea".

"Dijiste que soy tu faro", le contestó Carmen. Y Fede bromeó: "¿Dije eso? Estás poniendo cosas en mi boca que yo no dije".

LA PREGUNTA INDISCRETA DE CARMEN BARBIERI A FEDE BAL

Carmen Barbieri: -¿Te fuiste con alguna chica? ¿Estuviste con alguna chica anoche?

Fede Bal: -¿Cómo?

Carmen Barbieri: -Si te acompañó alguien, quiero decir. Como todo lo cuenta al aire. Dice que me quiere al aire. Bueno...

Fede Bal: -No...

Adrián Pallares: -Sí, estuvo. Se le notó.

