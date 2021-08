Carmen Barbieri sorprendió al evaluar el baile del caño de Pampita, a dos semanas de dar a luz: "Yo le pondría un 8"

Luego de ser implacables con los reemplazos en el caño, poniéndoles un cero, Pampita cerro el ritmo en La Academia con una performance sensual, a dos semanas de dar a luz a Ana, para demostrar que con voluntad se puede. Y Carmen Barbieri se sumó al análisis de la espontánea coreografía.

"Aplausos. El marido la mira con cara de amor y ella estaba diosa, hermosa", dijo la conductora de Mañanísima, el nuevo programa de Ciudad Magazine, que se emite de lunes a viernes a las 10.30 horas, destacando la figura de la modelo.

Buscando que la conductora se la juegue, el panelista Pampito le preguntó: "¿Pero qué puntaje le ponés?".

"La primera vez que quiere tocar el caño con la pierna, en la vertical, falla. Ahí le bajo un puesto... Y sin pensar que hace poco tiempo tuvo a una nena hermosa le pondría un 8". G-plus

Y Barbieri evaluó el caño de Pampita, quien salió al ruedo sin ensayo previo: "La primera vez que quiere tocar el caño con la pierna, en la vertical, falla. Ahí le bajo un puesto... Y sin pensar que hace poco tiempo tuvo a una nena hermosa le pondría un 8".

Más sobre este tema Pampita brilló bailando en el caño de La Academia y los famosos la felicitaron en las redes: "Sos icónica"

Analizando los riesgos de trepar y exigir su cuerpo a pocos días de dar a luz a Ana, Carmen Barbieri agregó: "Me pareció peligroso. Tendría que haberlo hablado con un médico. Parió hace poco. Yo te estoy diciendo esto, pero a dos semanas de que me hicieron la cesárea de Federico, estaba zapateando americano, pero no es lo mismo. Otra cosa es treparse, hacer fuerza con la panza para subir el caño".