Carmen Barbieri cruzó a quienes la acusaron de pagarle a la exempleada de Wanda Nara

El testimonio de la exempleada de Wanda Nara en el programa de Carmen Barbieri había despertado suspicacias, y la conductora de Mañanísima (lunes a viernes de 10 a 12 por Ciudad Magazine) hizo una fuerte aclaración respecto de si habían comprado la exclusividad de Carmen Cisnenos.

"Nunca pidió plata, porque ella tenía miedo que digan lo que están diciendo, que pidió un cachet", enfatizó Barbieri.

Vehemente, Carmen insistió en la transparencia con la cual la producción acordó la presencia de Cisnero: "No, nunca pidió plata. Ella quiso venir acá".

"¿Por qué son tan mal pensados?", concluyó Carmen Barbieri para desterrar la idea de que le habían dado dinero a la exempleada de Wanda Nara a cambio de su testimonio exclusivo.

LAS ESPECULACIONES SOBRE LA EXEMPLEADA DE WANDA NARA QUE INDIGNARON A CARMEN BARBIERI

El descargo de Carmen Barbieri respecto de las habladurías en los medios por el relato de la exempleada de Wanda Nara en Mañanísima fue luego de que Pampito blanqueara el malestar que compartían con la producción.

"Ayer hubo colegas que estuvieron hablando muchas pavadas con respecto a este tema", arrancó el panelista en referencia a la polémica con Carmen Cisnero.

"Sabíamos que iba a pasar", acotó Barbieri. Entonces, Estefi Berardi agregó: "La culpan a ella de tener problemas mentales"

Y cuando Pampito dijo que "la tratan de busca fama", Carmen Barbieri defendió a su tocaya: "Lo que menos quiere. Cuando se descompensó ayer, lloraba y decía 'lo que menos quiero es eso'. Por eso se tapa la cara con el pelo".

Al final, Pampito se explayó sobre el escándalo por la exempleada de Wanda Nara: "Decían que le dimos plata para que siente acá. Nosotros ni la trajimos ni le tramitamos el viaje, ni nada. Ella se comunicó con Fabiana Akim, que le dio una mano. Carmen vino al programa porque quiso, eligió venir al programa. Después, ella quiso no hablar con otros programas. Nosotros no le dijimos que no hable".