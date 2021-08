Carmen Barbieri la rompió cantando tango en la previa de Mañanísima, su nuevo programa: "¡Qué lindo!"

El lunes 9 de agosto, Carmen Barbieri llega a Ciudad Magazine con su tan esperado ciclo de actualidad y humor, Mañanísima (irá de lunes a viernes, 10:30 horas). El programa marca la vuelta a la conducción de la actriz en un formato con mucha picardía e información.

Súper contenta, la capocómica grabó la cortina musical del programa en el famoso Estudio Pampa y en un momento de descanso, sorprendió a todos al cantar "Anclao en París, un clásico del tango. Tras romperla interpretando la canción que supo interpretar Carlos Gardel, el pianista que la estaba acompañando se mostró tan conmovido por su talento que se levantó y la abrazó a más no poder.

"¿Qué lindo, no?", se la escucha decir a Carmen, también muy emocionada, tras haber cautivado a los presentes con su espectacular interpretación.

"Lo estaba esperando y llegó. Me convocan para ser la bastonera, la que lleva este programa que va a ser de entretenimiento y de información. Amo hacer un programa en vivo con actualidad, lo hice mucho tiempo y me fue muy bien. Me gusta llegar a la casa de las señoras, de los señores y por qué no de los niños y poder hacerlo en vivo. ¡Estoy muy feliz de estar en Ciudad Magazine!", afirmó en diálogo con este medio sobre el esperado debut de Mañanísima.

¡Falta poquito!