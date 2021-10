Carmen Barbieri reveló cómo fue su picante charla con Nicole Neumann tras hablar del conflicto con Cubero: "Le dije 'te pido disculpas'"

Carmen Barbieri confesó que tuvo una charla con Nicole Neumann en la que le pidió disculpas por hacer públicas algunas internas con Fabián Cubero. Sucedió luego de que la conductora revelara en Mañanísima (lunes a viernes 10:30 hs. por Ciudad Magazine) que una de sus hijas no se sentiría cómoda cuando va a la cas del padre.

“Nicole había dicho en una nota ‘ahora tengo que hablar con Carmen, me tiene que dar explicaciones’, ¿Hablaron?”, le preguntó Pampito a la mamá de Fede Bal, quien respondió: “Sí hablamos en un corte del programa de Guido, le pedí disculpas. La miré y le dije ‘Nicole, antes que me digas cualquier cosa que estas en tu derecho, te quiero pedir disculpas’”.

"Ella me dijo ‘a mí lo único que me molesta es que mis hijas sufran’ y la verdad, lo que menos quiero es que los hijos sufran por un bocadillo mío". G-plus

Luego, Carmen dio más detalles de la charla que tuvo con Neumann antes de empezar a grabar Los 8 Escalones del Millón, donde son compañeras:“Le dije ‘si realmente alguna de tus niñas sufrió por lo que dije, me hago cargo’”, reveló.

Luego, explicó que ella entendió que podía contar lo que hablaban: “Me dijo ‘te equivocaste Carmen, yo te había dicho contá lo que te cuento pero no era eso, era lo de la perimetral’ y le dije ‘yo no sabía que era eso’ y le pedí disculpas”.

Más sobre este tema La reacción de Nicole Neumann luego de que Carmen Barbieri contara detalles de su conflicto con Cubero: "Voy a tener una charla"

La conductora de la emisión de Ciudad Magazine sumó: “Ella no estaba enojada para nada, estaba tranquila. Ella me dijo ‘a mí lo único que me molesta es que mis hijas sufran’ y la verdad, lo que menos quiero es que los hijos sufran por un bocadillo mío, yo me equivoqué. Me aceptó las disculpas, claro”.