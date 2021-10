Carmen Barbieri relató un intento de abuso que sufrió de niña: "Me di cuenta de que algo malo iba a pasar"

Carmen Barbieri (66) contó cómo su madre la salvó de que pederasta abusara de ella dentro del ascensor del edificio donde vivía, cuando tenía solo seis años: "No pasó nada porque mi mamá me escuchó gritar y bajó las escaleras con un cuchillo enorme".

Luego de escuchar el valiente relato de Toto Kirzner en PH, donde relató que sufrió abusos por parte de una persona del country donde vivía a sus 7 años, Carmen abrió su corazón: "Yo vivía en Barrio Norte en la mitad de cuadra y en la esquina estaba el zapatero, que era amigo de mi papá y mi mamá. Siempre me mandaban a buscar los zapatos. Yo salía de mi edificio, buscaba los zapatos y volvía. El (otro) tipo ya me tendría junada. Cuando me ve que voy a entrar al edificio, me puso la mano en la puerta del hall y me dijo ‘yo también entro’, y lo dejé entrar", arrancó la conductora de Mañanísima (lunes a viernes 10.30 por Ciudad Magazine).

"Subió conmigo al ascensor, me preguntó a qué piso iba, le dije que al quinto. Entonces, abrió la puerta del ascensor y lo paró entre dos pisos. Me asusté, le pregunté que qué había pasado, y me dijo ‘bajate la bombachita’. Cuando me dijo eso me di cuenta de que algo malo me iba a pasar. Mi mamá (antes) me habría dicho que nunca haga eso", continuó.

En ese punto, Carmen reveló su reacción: "Empecé a gritar, imagínense como soy, y de chica era peor. Mi mamá me escuchó gritar con la puerta cerrada de la casa en el quinto, porque habremos quedado detenidos entre el tercero y el cuarto".

"Mi mamá agarró un cuchillo enorme, bajó las escaleras, se abrió el ascensor entre el tercero y el cuarto piso. Mi papá estaba tirado ahí tratando de abrir la otra puerta (interna). El tipo pudo cerrar y bajar conmigo. Se fue, no sé cómo pudo salir del edificio", contó.

Al final, Carmen comentó que en su momento hicieron la denuncia ante las autoridades, pero que no prosperó, y detalló cómo actuaron sus papás: "Mi papá me sentó en la cama, me preguntó si me hizo algo, si me tocó… Vinieron médicos, los amigos de mi papá, las amigas de mi mamá. Fue un drama. Me afectó mucho más el drama que causó toda mi familia, que se me tiraron encima y me decían que estaba mintiendo".

Llamá al 137 para denunciar abuso infantil y pedir ayuda.