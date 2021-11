Carmen Barbieri quebró en llanto en su fuerte descargo contra Flor de la Ve: "Nunca diría las cosas que sé de vos"

Con enojo y angustia, Carmen Barbieri miró a cámara y le respondió a Florencia de la Ve, quien afirmó en Todas las tardes que la capocómica se bajó de la comedia que iba a protagonizar con Federico Bal "porque no se sabía la letra y discutió con su hijo".

"Le voy a contestar a Flor: estás mal informada. Te estoy mostrando tres libros, con tres días de lectura, ni siquiera de ensayos. No es que no memoricé la letra", comenzó diciendo la conductora de Mañanísima, programa de Ciudad Magazine que se emite a las 10.30 horas.

"Yo no me peleé con Fede, por él vivo, por él hago todo lo que hago. No te metas con mi hijo, yo no me meto con los tuyos… Y está mal que digas que no me sabía la letra", continuó Barbieri, con la voz quebrada.

"¡Qué feo que una compañera hable mal de la otra! Es una colega. Yo la respeto mucho a Flor y me duele que hable así... Yo nunca contaría nada de lo que sé de vos". G-plus

Sin contener la angustia, ni las lágrimas, Carmen agregó: "Yo decidí retirarme de la obra porque no me daba el tiempo y, más que nada, no me daba la salud"

"Yo decidí retirarme de la obra porque no me daba el tiempo y, más que nada, no me daba la salud"

"¡Qué feo que una compañera hable mal de la otra! Es una colega. Yo la respeto mucho a Flor y me duele que hable así. Que diga una cosa tan delicada, como es un hijo. Yo nunca contaría nada de lo que sé de vos", subrayó.

"Nunca diría nada de vos porque soy respetuosa. Primero porque respeto a una mujer, a las mujeres. Segundo, porque sos una colega. Hablar mal de una colega, nunca". G-plus

Enojada y con tono amenazante, Barbieri finalizó su descargo contra Flor de la Ve: "Nunca diría nada de vos porque soy respetuosa. Primero porque respeto a una mujer, a las mujeres. Segundo, porque sos una colega. Hablar mal de una colega, nunca".

CARMEN BARBIERI ANUNCIÓ SU BAJA DE LA COMEDIA QUE IBA A HACER CON FEDE BAL

El miércoles, Carmen Barbieri comunicó en Mañanísima por qué no se hará la comedia que iba a protagonizar este verano con Fede Bal, tras bajarse de la obra.

"Me di cuenta de que no me sentía bien. Uno pone la energía en este programa y cuando llegaba la hora del teatro no tenía la fuerza que yo quería tener. No era esa Carmen", dijo la artista, quien conserva secuelas del covid.

"Les pido disculpas a todos y en especial a mi hijo que lo dejé sin laburo. Dejó de hacer otras cosas, tenía como siete proyectos y dejó todo de lado para hacer con la madre una comedia", agregó Barbieri, muy apenada.