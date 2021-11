Carmen Barbieri, pícara al conocer a Roberto García Moritán en persona: "Es muy buen mozo"

La visita de Roberto García Moritán a Mañanisima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10:30 hs) consiguió que Carmen Barbieri le agradezca por su visita pero también termine halagándolo como hombre.

“Te vi el otro día con la bebé y se nota que sos buen papá”, empezó diciéndole la animadora al empresario. “Vos sos lindo y Pampita es hermosa”, destacó la conductora en su living, mientras destacaba la belleza del esposo de la jurado de La Academia.

“Tu hija muy linda y vos tenés una cara muy linda. Yo les dije… No, no es que me tiro un lance. Me critican porque digo que es muy buen mozo”, lanzó, divertida dejando en claro que lo impactó.

“Muchas gracias. Vos también Carmen sos muy linda”, le devolvió el piropo el candidato a diputado, mientras ella le respondía con un “muchas gracias, mi amor”.