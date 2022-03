Carmen Barbieri, picante con Matilda Blanco: "Con todo lo que se hizo, si no da menos de 50, que le pegue al cirujano"

Carmen Barbieri se despachó sin filtros contra Matilda Blanco, al analizar a cada uno de las figuras que serán parte del nuevo programa de Pampita, El hotel de los famosos.

En medio de su análisis del ciclo, la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) disparó contra la asesora de imagen.

"Matilda tiene 54 años", le dijo Pampito a Barbieri, quien retrucó picantísimo: "No parece esa edad. Con todo lo que se hizo, si no da menos de 50, que le pegue al cirujano".

CARMEN BARBIRI, DURÍSIMA CON MATILDA BLANCO

Carmen Barbieri: -¿Todos son jóvenes ahí? ¿Nadie llegó a los 50?

Pampito: -No sé cuántos años tiene Matilda Blanco...

Carmen: -Yo no puedo hablar de Matilda Blanco.

Pampito: -Se odian, ¿no?

Carmen: -Yo no odio a nadie. Creo que ella tampoco a mí. Que no le guste cómo me visto, ¿qué tiene que ver?

Pampito: -Es una de las participantes, ¿sabías?

Carmen: -Entonces, hay gente grande. Pensé que eran todos chicos. No estoy hablando mal. Matilda capaz que no llega a los 50... Yo no le doy 50. ¿Ustedes que le dan?

Pampito: -A ver qué dice Google…

Carmen: -Buscala en Wikipedia.

Pampito: - Tiene 54.

Carmen: -Está muy bien. No parece esa edad. Parece mucho menos, de 40.

Pampito: -Amo cuando sos irónica.

Carmen: -No estoy siendo irónica. Ella se hizo cosas en la cara, en la boca, en la nariz. Creo que se estiró, todo. Con todo lo que se hizo, si no da menos de 50, pegale a cirujano. Yo no me hice nada y tengo 66 años.