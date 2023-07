Carmen Barbieri habló de la nueva vida de Barbie Vélez, a siete años de la conflictiva separación de Fede Bal

Enemistada con Nazarena Vélez, Carmen Barbieri habló de la nueva vida de Barbie, a siete años de la escandalosa separación de Fede Bal.

En 2016, el noviazgo terminó conflictivamente: ambos presentaron en la Justicia denuncias por violencia. Las dos partes fueron sobreseídas.

Más sobre este tema Nazarena Vélez, durísima con Florencia de la Ve por su trato con Barbie: "Mucha falsedad"

Lejos de los escándalos, Barbie contrajo matrimonio con Lucas Rodríguez en 2021, luego de 4 años de amor, y en 2023 dio a luz a Salvador.

Fotos: Instagram.

"Yo estoy muy feliz de que a su hija, no la nombro, la vida le sonría. Se lo merece". G-plus

CARMEN BARBIERI HABLÓ DE LA NUEVA VIDA DE BARBIE VÉLEZ

Invitada a Intrusos, Carmen Barbieri fue consultada por la separación de Fede y Barbie y, diferenciándose de los sentimientos de Nazarena hacia su hijo, le deseó lo mejor a la expareja de Bal.

Más sobre este tema El fuerte motivo por el que Nazarena Vélez no quiere ni cruzarse a Fede Bal: "Si lo veo, no sé cómo reaccionaría"

"Esa fue una etapa muy difícil para las dos familias. Yo todo lo superé y aprendo de todo lo que me ha pasado", dijo la artista y conductora.

"Eran dos chicos que se amaban y era tóxica la pareja. Fue muy difícil lo que pasamos. A ella (Nazarena) la comprendo como mamá", aseguró Carmen.

Sobre el presente de Barbie, junto a Lucas Rodríguez y a su hijo de 5 meses, Barbieri expresó: "Yo estoy muy feliz de que a su hija, no la nombro, la vida le sonría. Se lo merece".

A siete años de la escandalosa ruptura, Carmen contó que no volvió a ver personalmente a Nazarena ni a Barbie: "He estado en los mismos lugares, pero no las crucé".