Carmen Barbieri habló del ¿mito? de su affaire con Matías Ale: "Quizá él estaba tirándose el lance y yo no me di cuenta"

Hace algunos días, Matías Alé (42) reflotó los rumores de un supuesto romance con Carmen Barbieri (65) que había ocurrido a comienzos de la década pasada. La participante de Cantando 2020 se refirió en una entrevista con Implacables a los dichos del actor y desmintió rotundamente todo acercamiento amoroso entre ambos.

"Con Carmen tuvimos una cosita. Nos dimos unos besitos. Fue una cosita maternal, un histeriqueo… Siempre estuvimos a destiempo, pero es una mujer que me encanta. Si se me da una oportunidad, estaría con ella", había dicho Alé en una entrevista con el ciclo Distancia Social (Radio Colonia).

"No tuvimos nada. Yo fui muy fiel a Santiago (Bal). Estuve 26 años con él y cuando me separé tuve la suerte de tener la contención de mis amigos y uno de ellos era Matías Alé, que me invitaba a cenar. Él me llamaba todas las noches porque sabía que me dormía muy tarde. Dos o 3 de la mañana me sonaba el teléfono, era Matías, y charlábamos muchísimo", explicó en diálogo con el ciclo de El Nueve.

"Quizá él estaba tirándose el lance y yo no me di cuenta pero es porque yo estaba en otra. Él dice que saldría conmigo y le gustan las mujeres más grandes, mayores, no digo viejas, más grandes", bromeó. "Lo quiero mucho pero no pasó nunca nada. Fuimos amigos, como hermanos, porque lo he retado tanto. Ha circulado un audio en el que yo lo retaba porque llegaba tarde y tenía que abrir el espectáculo. Después aprendió y hoy es un profesional de primera. (...) Hoy es un divino y yo amo a su madre, Helena", aclaró la mamá de Federico Bal.