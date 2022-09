Carmen Barbieri le envió un irónico y contundente mensaje a Jorge Rial en vivo

El error de Estefi Berardi al dar una información sobre Lali Espósito en la final de La Voz Argentina desató un nuevo chispazo entre Carmen Barbieri y Jorge Rial.

El conductor de Argenzuela puso unos emojis de risa en Twitter ante un mensaje contra la animadora. “Carmen diciendo que la siente con ‘la voz quebrada y enojada’. Un aplauso a Lali por su excelente actuación en la película Permitidos. La verdad que es una actriz de la put… madre, la rompió”.

“Rial se rió de vos”, comentó la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) en el ciclo y ella respondió, súper ácida. “Me quiere tanto. Yo también te quiero, Rial”, lanzó, tirando un beso, a pura ironía. “Como lo quiero… Porque vos nunca diste una fake news”, concluyó, muy filosa.

"Me quiere tanto. Yo también te quiero, Rial". G-plus

CARMEN BARBIERI LUCIÓ SU CARA EN PRIMER PLANO: "TENGO 67 AÑOS Y NO TENGO CIRUGÍAS"

En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) Carmen Barbieri lanza sus opiniones siempre picantes sobre la actualidad de la farándula, puede cocinar en vivo, someterse a una sesión de hipnosis y en la emisión del jueves de su ciclo pidió un primer plano, con orgullo, para que su público vea su cara a los 67 años libre de cirugías… ¡y con un desafío incluido para otras famosas!

“No es que soy linda. Tengo buen corte de cara y me maquillo con un buen maquillaje”, contó, sobre sus secretos de belleza. “Tengo 67 años. Haceme un planito más cerca y mostremos. Yo tengo arrugas normales. Tengo que ir al doctor para que me ponga un poquito de botox, pero, ¡mirá mi frente!”, comentó.

“No me hice nunca una cirugía. Muchos deben decir ‘¡deberías!’”, comentó, divertida mientras repasaba en el monitor su rostro como si fuera un espejo y apuntaba sobre aquellas marquitas que no le gustaban tanto. “Aca tengo una arruguita, pero me gusta que la gente me va a cara limpia y sin anteojos”, dijo, para mostrarse muy picante con los trucos de los cirujanos para esconder operaciones de lifting que tienen muchas celebrities.

“¿Ven que tengo la oreja despegada? Yo puedo mostrar. ¡Preguntale a las otras si pueden mostrar!”, concluyó, picantísima entre risas.