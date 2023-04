Carmen Barbieri defendió a Cinthia Fernández tras la polémica con sus vecinos y el gas pimienta: "Ella es la víctima"

En los últimos días, Carmen Barbieri estuvo en el centro de la escena mediática por sus cruces con LAM, sus diferencias con Yanina Latorre, Nazarena Vélez y, ahora, con Marixa Balli, quien aseguró que la capocómica le puso el mote de "mufa".

Indignada, la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) negó haber sido la responsable del desagradable apodo y pidió a cámara que haya más sororidad y empatía entre las mujeres.

Más sobre este tema Cinthia Fernández amagó con plantar en vivo a Pamela David: "Te mando un beso"

En ese marco, Carmen defendió con contundencia a Cinthia Fernández, fuertemente cuestionada por el enfrentamiento con sus vecinos. Luego de defenderse de una sorpresiva agresión nocturna, en su casa, usando gas pimienta.

CARMEN BARBIERI NEGÓ HABER APODADO A MARIXA BALLI COMO MUFA

"Que digan lo que quieran decir. Yo no hice nada malo. Yo no jodía. Ella tiene mezcladas las cosas. Jorge Corona le puso el mote, no yo. Que se dejen de joder, que nos pegamos entre nosotras", aseguró Barbieri, visiblemente molesta.

En el mismo tono, Carmen continuó: "¿Por qué no se dejan de joder un poco? Se lo digo a todos los programas en general. Por qué no nos defendemos entre las mujeres, en vez de acusarnos. ¡Qué bárbaro! Cómo entre mujeres nos estamos matando".

Más sobre este tema Cinthia Fernández explotó contra Karina Mazzocco: "Hace un programa pedorro"

CARMEN BARBIERI DEFENDIÓ A CINTHIA FERNÁNDEZ

"El otro día vi un programa, en el que les dan a las mujeres. Cinthia Fernández es la víctima. Ella no estaba haciendo nada, estaba en la casa, le patean la puerta y se asusta", argumentó la conductora, sin hacer mención directa al programa de Karina Mazzocco, con el que Cinthia tuvo una diferencia.

"¡Cómo le pegan a Cinthia! Hay que ponerse en la piel de una mujer que está sola, criando a sus hijas y trabajando como loca". G-plus

"Ella reacciona de una manera, en la que quizás yo no reaccionaria, con el gas pimienta, pero reaccionó ante el miedo. Mirá si sale con un cuchillo o con un revólver. A veces uno reacciona mal por el miedo, por el pánico, que te paraliza o te pone loca", agregó la conductora.

"¡Cómo le pegan a Cinthia Fernández! Hay que ponerse en la piel de una mujer que está sola, criando a sus hijas y trabajando como loca. Es una mujer high como yo y le están pegando mucho y a mí me duele que le peguen”, continuó Carmen.

Y finalizó, con contundencia, solidarizándose con Cinthia Fernández: "A mí me tirás gas pimienta y tienen que llamar a una ambulancia porque soy asmática. Me matás. Sí, eso está mal. Pero ¿por qué ese final? Porque hubo un principio bravo. Si unos chicos te patean la puerta, uno se asusta".