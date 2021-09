Carmen Barbieri confesó que salió con Miguel del Sel y Dady Brieva los mandó al frente: "Yo escuchaba todo"

La visita de Dady Brieva a Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10:30 hs) terminó en la confesión de un romance vintage: el que tuvieron Carmen Barbieri y Miguel del Sel.

“Sabes que yo salí con Miguel ¿no? Fuimos novios”, arrancó diciendo la animadora, haciendo que el humorista comience a “ventilar” detalles sobre aquel romance de verano. “¡Obvio que me acuerdo! Si yo cerraba la puerta y me ponía algodones”, lanzó, haciendo que ella reaccione con un “¡para qué lo dije, ahora no va a parar!”.

“Fue en calle Los Tamarillos en Villa Carlos Paz”, acotó él, cuando todos estaban de temporada teatral en esa plaza. “Yo iba a la casa de Miguel pensando que vivía solo, pero vivía con los chicos, estaban los tres”, rememoró la exvedette.

“Fuimos novios muy poco, algunos meses. Estábamos solteros los dos, muy jóvenes”, detalló ella, haciendo que el humorista dispare: “Yo escuchaba todo porque son muy exagerados los dos”, se despachó él, jococo y provocando carcajadas.

“Estábamos solteros y jóvenes. Yo estaba peligrosa y quería agarrar a alguno de los tres”, acotó la conductora. “Y agarraste al más quemadito”, remató él, con humor.