Carlos Rottemberg explicó por qué fue a darle el pésame a Mirtha Legrand pese a la cuarentena: "Tinayre me pidió que la cuide"

Este sábado, Carlos Rottemberg explicó con lujo de detalles que la larga relación que tiene con la familia de Mirtha Legrand fue la principal causa por la cual se atrevió a romper la cuarentena para ir darle el pésame por la muerte de Goldie. Frente a Juana Viale, el empresario señaló que su criticada actitud tuvo su fundamento en un pedido de Daniel Tinayre de hace 25 años.

Casi al cierre de la emisión, Rottemberg (62) le pidió permiso a la conductora para aclarar esta situación. “Conozco a tu abuelo desde hace 45 años, y esa relación es la que me llevó a conocer a toda la familia. (...) Tenemos muchas diferencias pero lo que nunca rompimos con tu abuela fue el respeto por la posición del otro, y por entender un poquito al otro cuando fue honesta la posición", explicó el hombre que produjo los almuerzos de Mirtha entre 1990 y 2011.

"Mientras transcurría la comida, venía pensando en una historia que ocurrió el 1° de mayo, el día que murió Goldie. Yo venía cumpliendo muy bien la cuarentena y había bajado de casa para ir al supermercado; pero terminé volviendo a casa a medianoche porque cuando cruzaba la calle me sonó el teléfono, y era Mirtha. Me avisó que había fallecido Goldie, por quien había tenido mucho respeto, y me pidió que vaya hasta su casa", agregó el productor en La Noche de Mirtha.

"Me convertí casi en un vocero de la muerte de Goldie porque habían dicho que fue por coronavirus y Mirtha me pidió que aclare que no fue así. Pero lo cierto es que en esas pocas cuadras, me acordé por qué estaba violando la cuarentena y voy a contarlo", le adelantó Rottemberg a Juana, antes de revelarle un episodio inédito.

“Tu abuelo, Daniel Tinayre, falleció el domingo 23 de octubre de 1994. El sábado 22 de octubre estaba con mi exmujer (Linda Peretz) acompañando a tu abuela y a tu abuelo, que estaba en cama enfermo de Hepatitis B. Estábamos por pedir pizza para cenar cuando él se descompuso”, agregó.

"Salimos en una ambulancia con tu abuelo y tu abuela hacia el Instituto del Diagnóstico, y ahí lo llevaron a terapia intensiva. Ya internado en la clínica, tu abuelo dijo dos cosas: 'Chiquita, el lunes hacé el programa"; y a mí me dijo 'Cuidala'. Entender esta historia puede hacer comprender por qué, en cuarentena, fui hasta la casa de Mirtha el día que falleció Goldie”.