Carina Zampini descubrió el machete de Ronnie Arias en El Gran Premio de la Cocina: "Esto no está permitido"

El hecho de copiarse en los exámenes, o llevarse resúmenes salvadores escondidos no solo es cosa de chicos, sino que también la realiza gente grande como Ronnie Arias (59). Y más allá de querer hacer trampa en El Gran Premio de la Cocina, lo peor de todo es que el ardid no le sirvió para nada y que para colmo fue descubierto por Carina Zampini.

“Ronnie, no mires para otro lado. Quiero ser justa porque acá no hay favoritos ni protegidos. Tenés algo en tu bolsillo que creo que no debería estar ahí”, reprendió Zampini al capitán del equipo verde. Con picardía, el periodista sacó el barbijo, pero luego se resignó a mostrarle el papel escrito que tenía escondido.

“Esto es porque antes de comenzar el programa él estaba conversando con sus compañeros y no se percató de que todos vemos todo”, continuó Carina con tono severo. Hasta que explotó de carcajadas al leer las recetas que se había preparado por si acaso. Acorralado, Ronnie se sinceró respecto de su machete: “Son las recetas que practiqué el fin de semana con mi sobrino”.

“¡Esto no está permitido! Me lo voy a quedar”, afirmó la conductora con una sonrisa al perdonarle la vida al famoso invitado. Al final de la jornada, Ronnie Arias reconoció ante Carina Zampini que nada de lo que se había macheteado le había servido para preparar el plato de ñoquis caseros apto para celíacos.