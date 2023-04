Carina Zampini contuvo a una participante de Pasaplatos que se quebró en llanto

El debut Pasaplatos (lunes a viernes a las 14.30 por eltrece) tuvo un momento de gran emotividad, cuando Carina Zampini se acercó a abrazar a una participante que se quebró en llanto al hablar de sus hijos.

Sensibilizada por tener su gran oportunidad en televisión, María Ángeles se conmovió al responderle a la conductora por qué pasó de trabajar como "criminalista forense a dedicarse a la cocina".

Entonces, los ojos de la tucumana se pusieron colorados cuando mencionó a Francesca (4) y Allegra (1), y de inmediato las mejillas se le llenaron de lágrimas: "No puedo hablar".

Ahí, Carina Zampini abrazó a María Ángeles para contenerla y que no le contagie la conmoción: "No me hagas esto".

LA PARTICIPANTE QUE EMOCIONÓ A CARINA ZAMPINI EXPLICÓ SU LLANTO

Entonces, la mujer le explicó a Carina Zampini por qué dejó su carrera como criminalista forense: "Era algo que siempre quise hacer".

"A partir de que fui mamá ellas me impulsaron a decir 'voy por lo que quiero, por mis sueños'. Estar en la cocina es mi cable a tierra", cerró.