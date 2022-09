Carolina Haldemann rechazó una propuesta para trabajar como actriz en Hollywood: "Me parecía inviable"

Después de su labor como presentadora de noticias en Canal 26 y como panelista de Pampita Online, Carolina Haldemann (34) recibió una importante propuesta para mudarse a Hollywood y ejercer allí como actriz, pero tuvo que rechazarla.

“Rechacé una propuesta para trabajar en Hollywood. Yo estoy trabajando con una agencia en Los Angeles para proyectos cinematográficos. Hice tres castings y quedé en un proyecto. Esto fue en la pandemia cuando se frenó todo”, le contó a Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Ahora se reactivó todo. Me dijeron que me querían en una película y que me estaban considerando y para un papel secundario, la trama son dos hermanas que vengan la muerte de su padre”, agregó Carolina, que hace unos meses se convirtió en mamá de Vicenzo.

Más sobre este tema Carolina Haldemann contó que se contagió de covid a un mes de dar a luz: "Me agarró fuerte y lloré mucho"

CAROLINA HALDEMANN REVELÓ POR QUÉ TUVO QUE DJAR PASAR UNA PROPUESTA DE UN IMPORTANTE ESTUDIO DE HOLLYWWOD

“Yo estoy feliz y re agradecida, pero ahora no decido por mí, estoy apostando a la familia. Me interesa muchísimo el proyecto, pero irme ahora con un bebé tan chiquito lo veo inviable y dije que no. Rechacé una propuesta de Hollywood para desarrollarme como actriz allá”, recalcó.

Pese a todo, Carolina confesó que trabajar en Hollywood es “sin dudas uno de sus grandes sueños” y que “está en el podio” ya que estudia actuación desde los doce años.

“Siempre tuve la dicotomía de saber si me dedicaba para la actuación o la comunicación, aunque pueden ser ambas. La vida me llevó primero por el periodismo, y los proyectos de cine que hice son más chiquitos. Me desarrollé más como periodista que como actriz”, cerró Carolina Haldemann.