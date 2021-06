Caramelito recordó el día en que rechazó a Diego Maradona por respeto a Claudia Villafañe: "Me pareció que no podíamos hacerlo'"

A mediados de la década de 1990 Cecilia Carrizo había explotado como artista bajo el apodo de Caramelito, como una de las figuras que nacieron al calor de la tribuna de Nicolás Repetto, y al mismo tiempo Diego Maradona encaraba su etapa final como futbolista.

Y después de muchos años de hermetismo, Caramelito reveló en Los Mammones cómo fue que rechazó una propuesta de cita del Diez, cuando todavía no había concretado su separación de Claudia Villafañe.

Lo cierto es que Carrizo había sido una de las animadoras del cumpleaños de Dalma, donde Diego había estado presente. “Conocí a la familia Maradona y fue increíble. Todos amamos al Diego, conocerlo, bailar y cantar con él era lo mejor que te podía pasar. Además de pasarla bien con él, porque era imposible pasarla mal con él, ahí noté lo que era Claudia Villafañe como mujer en la intimidad”.

“Ella tenía cinco remeras limpias y planchadas para que Diego se vaya cambiando si transpiraba. Era amor, esa imagen de las hijas chiquitas… La familia de Diego fue la familia de todos”, destacó asombrada.

"Me dijo que vaya con él, que me esperaba en Sky Ranch (N del R: boliche icónico de la época). Y yo le dije que no. Me insistió y le dije que no y que no ”. G-plus

“En el contexto en que todavía eran una familia hermosa me llamó él, no un secretario. Y la voz de él en mis oídos no me la voy a olvidar nunca, se me caían las medias. Me dijo que vaya con él, que me esperaba en Sky Ranch (N del R: boliche icónico de la época). Y yo le dije que no. Me insistió y le dije que no y que no ”.

“Al día siguiente me llamó un fotógrafo para preguntarme si estaba loca por haberle dicho que no, y a mí lo que me pasó fue que lo amaba, pero me parecía que no podíamos hacer eso. Esto lo conté hace poco porque fue en el contexto en que Diego decía que Claudia era una ladrona, y conté lo que me pasó. No soy su amiga”, concluyó Caramelito sobre porqué rechazó a Diego Maradona, por respeto a Claudia Villafañe y sus hijas.