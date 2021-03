Candela Vetrano habló de su pelea con Alex Caniggia en MasterChef Celebrity 2: "Piensa que nos va a limpiar a todos pero no va a ser tan fácil"

En uno de los desafíos de MasterChef Celebrity 2 (Telefe), a Alexander Caniggia le tocó cocinar con La Chepi. Cuando su compañera le pidió que buscara una cacerola, el participante se dio cuenta de que no le quedaban más y le pidió la suya a Candela Vetrano.

Cuando Cande se negó a dársela argumentando que la usaría, el hijo de Mariana Nannis le hizo un gesto ofensivo, "fuck you". "Ahora la voy a eliminar", dijo el participante sobre su compañera, enojadísimo.

"Yo no había visto el 'fuck you'. Cuando me dijeron que me lo había hecho, respondí '¿qué?'. Es un gesto horrible pero yo no soy resentida" G-plus

Invitada a La peña de Morfi (Telefe), a Cande le mostraron el momento en que Alex le hacía el repudiable gesto y le preguntaron cómo es hoy por hoy su relación con su compañero. ¿Está todo mal?

"Yo no había visto el 'fuck you'. Cuando me dijeron que me lo había hecho, respondí '¿qué?'. Es un gesto horrible pero yo no soy resentida. Él piensa que nos va a limpiar a todos pero no va a ser tan fácil", así redobló la apuesta tras haberle devuelto el gesto.

Eso sí, antes de cerrar aclaró que lo quiere y que está todo bien entre ambos.

¿Qué dirá Alex?