Cande Vetrano habló súper filosa del día que conoció a Mick Jagger: "Es una vieja"

Cande Vetrano vivió uno de los momentos más memorables de su carrera cuando fue invitada a compartir una cena con Mick Jagger, y este domingo recordó esa anécdota, aunque a la hora de hablar del vocalista de los Rolling Stones, se refirió a él como “una vieja”.

En 2016, Cande participó de una comida con Jagger y con Ron Wood en la casa de Marcela Tinayre, a instancias de una amiga. “Estaba saliendo de una obra de teatro y me llama Manu Viale. Me pregunta cómo estoy vestida y le digo ‘¡en joggineta!’. Me dice que vaya”, contó el año pasado en Los Mammones.

Este domingo, en La Peña de Morfi, el conductor le pidió a Vetrano que repitiera esa anécdota y ella cumplió con creces con las expectativas tanto del conductor como de Jesica Cirio y Agustín “Cachete” Sierra al definir a Jagger como “una vieja”.

Más sobre este tema Cande Vetrano contó cómo fue su insólito encuentro con los Rolling Stones: "Bailé con Mick Jagger"

CANDE VETRANO, MUY FILOSA SOBRE EL ASPECTO DE MICK JAGGER

“Tuve la suerte de caer en una comida bastante íntima”, recordó la actriz. “Yo decía ‘Este señor’, porque es un señor grande, y estaba ‘tuqui, tuqui, tuqui’, o sea que no lo podía manejar”, dijo Cande, mientras hacía gestos de baile.

“Y yo estaba… me preguntaba ‘¿por qué?’ ¡Es una vieja!”, lanzó Cande, haciendo reír a todos en la mesa de Morfi.

“Lo amamos, pero quiero decir eso, ¿no? Era como una amiga. Y fue un momento increíble, anecdótico. Además, yo estaba de jogging porque venía de hacer teatro, increíble. Se lo voy a contar a mis hijos”, cerró Cande Vetrano, sobre su encuentro con Mick Jagger.