Cande Vetrano contó cómo fue su insólito encuentro con los Rolling Stones: "Bailé con Mick Jagger"

Cande Vetrano hizo memoria y en diálogo con Jey Mammon en Los Mammones (América) recordó cuando en 2016 cenó con el líder de la icónica banda The Rolling Stones, Mick Jagger, y con uno de sus músicos, Ron Wood.

"Estaba saliendo de una obra de teatro y me llama mi amiga Manu Viale. Me pregunta cómo estoy vestida y le digo en ‘¡joggineta!’. Me dice que vaya”, contó revelando que la cena se hizo en la casa de Marcela Tinayre durante una de las visitas de la banda al país.

Entonces, la actriz se cambió y sin dudarlo se acercó hasta la casa de la hija de Mirtha Legrand para vivir una noche inolvidable. "Me ‘lookie’ un poquito o me prestaron ropa, no me acuerdo. Y bailé con Mick", recordó.

Y se despidió revelando que hizo de traductora para que Ciro Martínez pudiera charlar con el líder de la banda de rock británica. "Presenté a Ciro (Martínez) con Mick. Fui la traductora. Le dije que Ciro era muy fanático de él", cerró, divertida.