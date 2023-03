Cande Tinelli reveló cómo reaccionó Marcelo al rumor de romance de Guillermina Valdés y Santi Maratea

Cande Tinelli habló a fondo del rumor de romance de Guillermina Valdés y Santiago Maratea, y prácticamente confirmó la versión al contar que Marcelo Tinelli habría reaccionado un poco celoso al saber que su expareja está con otra persona.

"¿Te sorprendió que a Guillermina se la vincule con Santi Maratea?", le preguntó el notero de Socios del Espectáculo a la cantante.

"No, no me sorprendió... Yo capaz estoy viendo a otra Guillermina, que no conocía. Pero me parece que está bien, si ella es feliz, está enganchada y se siente bien, está buenísimo", dijo Cande.

"A mi papá le debe haber dado un poco de celos, como nos puede dar a todos, cuando uno se entera de que su ex está en una relación". G-plus

Acto seguido, el cronista retrucó: "¿A Marce cómo lo ves con todo esto? Se habló de que no quiere que (Maratea) ingrese al edificio que comparten...".

Y Cande Tinelli respondió dejando con algunos detalles: “Lo veo bien. Él esta fuerte, en un buen momento con él mismo… Le debe haber dado un poco de celos, como nos puede dar a todos, cuando uno se entera de que su ex está en una relación. Pero iba a pasar y me parece súper natural. No lo veo mal, no que esté deprimido".

LA SORPRESIVA DECLARACIÓN DE CANDE TINELLI A DOS MESES DE SEPARARSE DE COTI SOROKIN

Si bien Cande Tinelli se separó de Coti Sorokin hace ya dos meses, la hija de Marcelo Tinelli todavía ama al músico.

"Yo a Coti lo adoro, lo sigo amando, le tengo mucho amor. Obvio, uno lo va trabajando con el tiempo y va aceptando la realidad de uno, cómo cambia la vida", aseguró Cande, en una nota con Intrusos.

En ese sentido, Cande admitió: "Aunque uno no quiera, hay un duelo que hacer y hay que transitarlo".