Cande Tinelli habló a fondo del delicado estado de salud de Soledad Aquino: "Lo que menos quiero es contagiarla a mamá de covid"

Candelaria Tinelli compartió un texto en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores y los preocupó un montón. Por eso, rápidamente salió a aclarar que está bien pero admitió que no puede evitar sentirse triste por su mamá, Soledad Aquino, que está internada hace tres meses tras haber enfrentado un transplante de hígado.

"Es algo que no lo escribí pero lo ví y me gustó mucho, me siento muy identificada. Algunas cosas sí, otras no, pero no se asusten. Hay mucha gente que me está escribiendo preocupada", expresó para evitar especulaciones.

Entonces, se refirió al estado de salud de su mamá que aún está al cuidado de los médicos. "No puedo negar que estoy triste porque tengo a mi mamá internada desde hace tres meses. Es una situación muy difícil, que a uno es como que se le detiene el tiempo y la vida sigue pasando, pero para vos el tiempo se detiene ahí y perdés un poco la risa, las ganas de sociabilizar, todo. Sumado la pandemia, ¿no? Obviamente que me cuido extremamente porque lo que menos quiero es contagiarla a mamá de covid", reflexionó, sincera.

Y se despidió contando que también la angustia cómo ve a las personas, tristes y desesperanzadas por la pandemia. "También me pone como muy triste todo lo que está pasando en el mundo, lo mal que veo a la gente, el enojo y la angustia que tiene la gente. Todo lo que pasa con los animales, verlos en cautiverio, en el matadero, que nadie haga nada... Es muy desesperante y me parece súper triste el mundo hoy en día", sentenció.

¡Mucha fuerza!