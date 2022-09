Cande Ruggeri recuperó sus redes sociales y reveló el nombre de su bebé: "Lo elegimos con mucho amor"

Cande Ruggeri está cada día más cerca de convertirse en mamá, aunque en los últimos días sufrió un traspié en su carrera profesional cuando perdió su cuenta de Instagram, aunque este martes la recuperó y para festejarlo decidió revelar el nombre de su beba en camino.

La hija de Oscar Ruggeri lanzó una serie de posteos en su cuenta en la que adelantaba que iba a ponerse al día con sus seguidores tras diez jornadas sin poder comunicarse con ellos, y entre esta emoción, anunció que revelaría el nombre de su beba.

“El lunes cumplimos seis meses ya, no saben lo que se mueve esta nena, mucho", dijo Cande, ante de dar algunas pistas sobre el nombre de la nena que eligieron con Nico Maccari.

Más sobre este tema Cande Ruggeri está embarazada y su papá Oscar hizo el especial anuncio en TV: "¡Voy a ser abuelo!"

CANDE RUGGERI REVELÓ CUÁL SERÁ EL NOMBRE QUE LE PONDRÁ A SU HIJA

"Se va a llamar Vita", reveló Cande, que explicó cómo se le ocurrió este nombre. "En la pandemia me puse a estudiar italiano y ahi descubrí este nombre que me encantó. Me gusta especialmente su significado: vida", aclaró.

“Por fin llegó el día que sepan el nombre de la pollita. Lo elegimos con tu papá con muuucho amor. Significa vida y eso nos enamoró. Ya te amamos, ¡falta cada vez menos para conocerte!”, escribió Cande en un posteo en Instagram.

Además, Cande dio algunos detalles sobre la personalidad de Vita ya desde la panza. “A los 4 meses empezó a patear. Salió a mi papá. Lo tendría en la sangre y sería una 'Ruggerita'. Seguro va a ser muy deportista", explicó, aunque luego se mostró cauta con sus palabras.

“Ojo, no quiero imponerle nada a mi hija. Nosotros le vamos a mostrar nuestro mundo y ella va a elegir lo que quiera ser y hacer", adelantó Cande Ruggeri sobre el futuro de su hija Vita.