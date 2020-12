Cande Ruggeri recordó el día que su papá fue a su casa sin avisar ¡y se llevó una sorpresa!: "Estaba con un chico que no le había presentado"

Algunos años atrás y en un momento inoportuno, Oscar Ruggeri decidió visitar sin previo aviso a su hija, Cande, y ella tuvo que hacer malabares para presentarle a su entonces novio, con quien estaba compartiendo un momento de intimidad.

"Mi papá cae de sorpresa. Como él no usa el celular, no me responde ni el WhatsApp. Una vez vino a cortarse el pelo a mi departamento y yo estaba con un chico, que yo todavía no se lo había presentado. ¡Me cayó con el peluquero!", dijo la joven en PH, podemos hablar, exponiendo el accionar del exfutbolista en TV.

Sorprendiendo a Andy Kusnetzoff con su divertida anécdota, el conductor de Telefe le preguntó por la reacción de su entonces novio, que aún no conocía a su suegro, y la respuesta fue inesperada: "Le dije (a mi novio) 'vino mi papá' y él me dijo 'me tiro por el balcón'".