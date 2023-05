Cande Ruggeri mostró su increíble habitación para maquillarse: "El lado B"

En medio de su infinita emoción por el nacimiento de su sobrino, Cande Ruggeri les mostró por primera vez a sus fans la habitación preferida de su casa.

"Este es el lado B de donde me maquillo, está todo hecho un quilombo, no me dura nada el orden, quiero llorar...", expresó, mientras filmaba la habitación dedicada únicamente a sus productos de make up.

La modelo tiene dos muebles, uno con espejo, en el que guarda sus muchísimos labiales, bases, coloretes y sombras de todo tipo. Buena onda con sus fans, además, frenó y se maquilló junto a ellas usando algunos de estos productos. ¡Espectacular!

EL MENSAJE DE NICO MACCARI A SU BEBA POR SUS CUATRO MESES

Divertido, Nico le dedicó un mensajito tanto a su hija como a su pareja.

"¿Eso lo que me dijiste a mí hace 4 años? Las amo", expresó, junto a emojis que lloran de la risa.