Cande Lecce apuntó contra Wanda Nara tras su separación de Mauro Icardi: "Sus actitudes no van conmigo"

Cande Lecce, la supuesta amante de Mauro Icardi, quien la negó públicamente, apuntó muy fuerte contra Wanda Nara tras su separación del futbolista.

En primer lugar, contó que la llamaron desde el exterior. Y si bien no llegó a atender el llamado, está segura de que fue Mauro, aunque no descarta que Wanda esté detrás de esa movida.

"Yo pensé que ella no estaba al tanto de nada y de repente tira la piedra y esconde la mano. Sus actitudes no van mucho conmigo, hay ciertas cositas con las que no estoy de acuerdo, si tenés algo concreto andá por eso". G-plus

"No me dio miedo que me llame, ya lo pasé eso, fue como extraño que me llamen del exterior, no sé si estará Wanda detrás de ese llamado, yo pensé que ella no estaba al tanto de nada y de repente tira la piedra y esconde la mano. Sus actitudes no van mucho conmigo, hay ciertas cositas con las que no estoy de acuerdo, si tenés algo concreto andá por eso", expresó, muy picante, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

CANDE LECCE AFIRMÓ QUE LA RELACIÓN DE MAURO ICARDI Y WANDA NARA ESTÁ ROTA HACE TIEMPO

En este contexto, la supuesta amante del futbolista afirmó que la relación de él con la conductora "estaba rota hace tiempo" y que ella no provocó la ruptura.

"Yo creo que lo que pasó conmigo e Icardi, a Wanda le vino como anillo al dedo para separarse, y me hago cargo de lo que digo, le vino como anillo al dedo por las situaciones que está viviendo ella, ella necesitaba un escándalo como este para dejarlo a Mauro".

"Yo creo que lo que pasó conmigo e Icardi, a Wanda le vino como anillo al dedo para separarse, y me hago cargo de lo que digo, le vino como anillo al dedo por las situaciones que está viviendo ella, ella necesitaba un escándalo como este para dejarlo a Mauro". G-plus

"Eso estaba roto hace tiempo, por eso yo estoy tranquila", sentenció, muy picante. ¿Qué dirá Wanda?