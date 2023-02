Camila quedó en shock tras ser fulminada en Gran Hermano: "Fue alguno de ustedes"

En la recta final de Gran Hermano, Julieta Poggio puso en juego la primera nominación fulminante. Su blanco fue Camila Lattanzio, quien quedó totalmente shockeada al recibir la noticia.

"Se hizo la fulminante, y la participante fulminada fue Camila", informó Santiago del Moro en la gala de nominación.

Más sobre este tema Gran Hermano: la picante reacción de Coti Romero luego de que Julieta Poggio fulminara a Camila

Impactada, la participante respondió escudándose en el humor: "Okey. Eh, ¡me fulminaron!". Luego agregó: "Está bien, no pasada nada... ¿Quién fue? Fue alguno de ustedes. ¡Me fulminaron!".

"Okey. ¡Me fulminaron! Está bien, no pasada nada... ¿Quién fue? Fue alguno de ustedes. ¡Me fulminaron!", fue su primera reacción. G-plus

CAMILA HABLÓ EN EL CONFESIONARIO TRAS SER FULMINADA POR JULIETA

Antes de votar, y darle dos votos a Lucila y uno a Daniela, Camila describió lo que sintió al ser la primera fulminada en Gran Hermano 2022.

"Es súper raro. Pero cuando dijeron 'fulminante', me lo imaginé. Es todo muy raro. Me gusta igual, es parte del juego. Más allá de que todos tenemos afinidad con el otro, es algo más, es entretenido para el juego. Aunque haya sido para mí", dijo la participante en el confesionario.

Y reafirmó: "Es raro ser la primera fulminada".

Con picardía, y tácitamente, la voz de Gran Hermano puso en escena a Julieta Poggio con su acotación: "Pasaste de ser salvada o ser fulminada".

Captando la indirecta, Camila concluyó: "Capaz era parte del juego. Yo no lo entiendo. Pero puede pasar. Yo no me enojo con ninguno ni me molesta".

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Camila, La Tora, Daniela, Nacho y Julieta son los nominados de esta semana

LAS RAZONES POR LAS QUE JULIETA FULMINÓ A CAMILA EN GRAN HERMANO 2022

Sin tapujos para explicar los motivos de su nominación fulminante a Camila, Julieta argumentó su fuerte accionar.

"Yo conozco a una persona a la que le vinieron a gritar ‘traidora’ (a Coti) y me parece que muy equivocados no estaban los gritos. Entonces, una vez me puede pasar que me adviertan de esas cosas y dudarlo, pero dos veces no", dijo.

"Hay cosas que, sinceramente, no me cierran de ella; cosas de tibia. Por ejemplo, una vez la escuché tirar un cometario en el pasillo y cuando se lo preguntamos en la cara, lo negó. Cuando se pelearon Romi y Alfa, decía que se tapaba los oídos para no escuchar la pelea y no tomar partido", añadió.

Por otro lado, la joven tampoco vio con buenos ojos el vínculo de su compañera con Walter "Alfa" Santiago: "Después, hubo cosas de la relación con Alfa que me parece que fue un juego para ella”.

“Y, por último, también lo hago porque sé que esta semana, nos quieran mandar a Dani y a mí a placa, ya que Romi es la líder. Y sé que muchas personas iban a ir por Cami y ahora no lo van a poder hacer. Por lo tanto, vamos a ser mas en las placas y los votos van a estar más dispersos", concluyó Julieta Poggio.