Camila Mayan rompió el silencio sobre lo que vivió con Alexis Mac Allister: "Ni me lo imaginé"

Camila Mayan, la expareja de Alexis Mac Allister, habló con Intrusos luego de que el futbolista se mostrara públicamente con su nueva novia, Ailén Cova, quien era amiga de la pareja.

“¿Fue una traición?”, le preguntaron a la influencer desde la emisión de América, a lo que la joven asintió y agregó: “Todo lo que pasó desde el primer momento a hoy, nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla”.

“¿Es una pesadilla?”, repreguntó entonces el cronista y la influencer respondió: “No quiero tratarlo así porque es algo que pasó y ya está, pero realmente nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana”.

“¿Creció en número de tus seguidores en Instagram a partir de tu separación?”, le consultaron y Cami aseguró: “Sí, aparecieron muchos mensajes lindos de apoyo, eso está bueno. Ya venía de una exposición alta por el tema del Mundial”.

CAMILA MAYAN CONTÓ A QUÉ SE DEDICA DESDE QUE SE SEPARÓ DE ALEXIS MAC ALLISTER

Camila Mayan contó en diálogo con Intrusos a qué se dedica desde que se separó de Alexis Mac Allister: “Soy influencer de moda y para haber arrancado hace poco me va bien”.

“Creo que es algo que lo tengo que ir manejando y viendo cómo se va desarrollando. Lo quería hacer hace un montón, no lo hacía antes porque no me terminaba de soltar y no encontraba el momento, me daba vergüenza”, admitió la ex del futbolista.