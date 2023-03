Camila Lattanzio cantó y tocó el piano en vivo pero se avergonzó: "Tengo que practicar"

Como última eliminada de Gran Hermano 2022, a Camila Lattanzio la invitaron a contar su experiencia en A la Barbarossa, pero dejó pasar la oportunidad de lucirse como compositora musical.

Es que Georgina Barbarossa fue generosa al ponerle a disposición un teclado a Cami, al tiempo que le daba el pie para hacer su arte: "Vos sos profesora de piano y todo, y querés ahora tener tu carrera de cantante"

"Sí. Tengo un par de temas preparados. No tengo la pista ahora, no me los acuerdo… Si quieren se los canto a capela".

Respuesta que desató la bronca de la conductora: "Ufa, nena".

Al final, Camila Lattanzio se disculpó con clara incomodidad: "Si quieren les puedo tocar otra canción".

CAMILA LATTANZIO INTERPRETÓ UN CLASICO DE PAPPO’S BLUES

Para salir del paso, Camila Lattanzio comenzó a tocar, con algunas imprecisiones, Desconfío, un clásico de Pappo's Blues.

Entonces, Analía Franchín se exasperó por sólo escuchar la melodía: "¡Y cantala!".

Sin embargo, ni sus manos ni mucho menos su voz estaban a la altura de las expectativas, y Camila Lattanzio reconoció sonrojada entre risas: "Tengo que practicar".