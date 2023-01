Camila Homs y Rodrigo de Paul se volverán a ver las caras en Europa tras el escándalo de los chats

El escándalo de los tremendos chats filtrados entre Camila Homs y Rodrigo de Paul en el que la modelo amenazaba al futbolista con “arruinarle la carrera”, ahora trascendió que ambos se volverán a ver las caras, hijos mediante, en Europa.

Quien brindó la primicia fue Juan Etchegoyen, siempre en contacto con la familia de Camila, en Mitre Live. “Hay novedades importantes ya que me vienen preguntando sobre Camila Homs. Tengo la fecha en la que ella viajará con sus hijos a Europa para que se produzca el reencuentro de los pequeños con su papá Rodrigo De Paul”, señaló.

“Dicho sea de paso, les comento que la imputación que circuló en las últimas horas no hay absolutamente nada. Ella no fue notificada, por lo menos eso me dicen”, agregó Juan, en referencia a la denuncia que le habría hecho De Paul ante la Justicia argentina.

RODRIGO DE PAUL Y CAMILA HOMS VOLVERÁN A ENCONTRARSE EN EUROPA EN ALGUNAS SEMANAS

“Según lo que me han informado, Camila ha decidido con su ex que el reencuentro se genere a principios de marzo. Esto está confirmado. Es increíble cómo un padre puede estar más de tres meses sin ver a sus hijos, pero bueno, cada familia es un mundo”, opinó el conductor.

“Además de esto que te estoy contando puedo confirmar también que, en las próximas horas, Camila dejará Punta del Este para retornar a Buenos Aires. Regresa a la Argentina con sus hijos y con Charly (Benvenuto), su novio. En 7 días volverán a Uruguay para seguir con sus vacaciones”, adelantó.

El reencuentro entre De Paul y Camila se producirá en medio de la demanda que inició él contra su ex mujer por amenazas y hostigamiento, luego de que intercambiara mensajes de grueso calibre tanto con el futbolista como con Tini Stoessel, que decidió no demandarla.

El enojo de Camila llegó luego de que el jugador, que regresó a Argentina tras convertirse en campeón del mundo, protagonizó una confusa situación por la cual fue a visitar a Tini Stoessel antes que a sus hijos, que lo esperaban después de más de 40 días sin verlo.