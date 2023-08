Camila Homs reveló si mejoró su relación con Rodrigo de Paul, recientemente separado de Tini Stoessel

A pocas horas de confirmarse la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Camila Homs dio detalles de su vínculo actual con el futbolista, padre de sus dos hijos, Francesca y Bautista.

Impedida legalmente a hablar de su De Paul, de Stoessel y de los menores, la modelo fue a Desayuno Americano y Carlos Monti le preguntó si le sorprendió la ruptura.

Con reservas, Camila respondió: "No opinaba nada cuando estaban juntos, así que menos voy a opinar ahora. Vi que se separaron y no me corresponde opinar. Y no puedo hablar del tema".

"¿Si me sorprendió? Sí, puede ser", agregó la modelo.

CAMILA HOMS HABLÓ DE SU VÍNCULO CON RODRIGO DE PAUL

A casi dos años de la conflictiva separación de Rodrigo de Paul, Camila Homs contó que el vínculo entre ellos no es tan hostil como al comiendo de la ruptura.

"Cuando él está con los nenes, o cuando yo estoy, tratarnos siempre de hablarnos", dijo la modelo.

En esa línea la panelista Julieta Navarro le preguntó: "Desde la separación a hoy, ¿mejoró un poquito la relación entre ustedes?".

"Un poco capaz que sí. Tenemos un diálogo cordial por nuestros hijos. Pero no es un 'che, Rodri, ¿cómo estás?'", contestó Cami.

"¿Puede haber una segunda vuelta?", le retrucó Carlos Monti, tras la reciente separación de Rodrigo y Tini.

"No, de mi parte no", expresó Homs, tajante y felizmente de novia con el futbolista José "El Principito" Sosa.