Camila Homs reaccionó a la separación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: sus pícaros gestos

Por más que Camila Homs se esforzó por mantenerse ajena a la separación de Rodrigo de Paul de Tini Stoessel, la madre de los dos hijos del crack no pudo evitar hablar al respecto y generar suspicacias.

"No opinaba nada cuando estaban juntos, así que menos voy a opinar ahora", arrancó la participante del Bailando 2023 en Desayuno Americano.

Escueta, continuó con elocuentes gestos pícaros: "Entendí, vi que se separaron. No me corresponde a mí opinar".

Sonriente, algo nerviosa, Camila Homs se contuvo para no explayarse de más sobre la ruptura de Rodrigo de Paul de Tini Stoessel, pero el brillo en los ojos la delató: "Y no puedo hablar tampoco del tema. No tengo más nada para decir".

CÓMO SE ENTERÓ CAMILA HOMS DE LA SEPARACIÓN DE RODRIGO DE PAUL DE TINI STOESSEL

Ante la consulta sobre si conocía de antemano la crisis terminal de Rodrigo de Paul de Tini Stoessel: "No lo sabía para nada".

"Puede ser que me haya sorprendido… Había muchos rumores todo el tiempo, que sí, que no", concluyó Camila Homs en un derroche de miradas, sonrisas y gestos socarrones.