Camila Homs, íntima en el debut de La jaula de la moda: "Me gustan los hombres muy tatuados"

Este lunes, Ciudad Magazine estrenó a las 19 la nueva temporada de La jaula de la moda donde Horacio Cabak, Fabián Medina Flores, Claudio Cosano y Mariano Caprarola recibieron a Camila Homs, a quien le hicieron un cuestionario demoledor.

El cuarteto de conductores le hizo 10 preguntas sobre moda a la ex de Rodrigo de Paul, que debió hacer equilibrio entre las sugerencias irreproducibles de Caprarola a la hora de responder con objetividad.

“El pantalón recto me la baja un montón. Me gusta más el chupín o más sueltito. El pantalón gigante me gusta”, confesó Cami cuando le preguntaron qué prenda no debe usar un hombre frente a ella.

“En el momento de tener sexo, ¿qué te sacás primero? ¿El corpiño o la bombacha?”, quiso saber Caprarola, haciendo sonrojar a Camila, que si decidió responder cuando Cabak le preguntó qué prenda, aroma o accesorio le gusta más en el hombre.

Más sobre este tema Vuelve La Jaula de la Moda: las imágenes de la increíble apertura con Fuerza Bruta La Jaula de la Moda impone tendencia en el Fashion Day de Mar del Plata: todas las fotos

CAMILA HOMS RESPONDIÓ TODAS LAS PREGUNTAS EN LA JAULA DE LA MODA

“El perfume me vuelve loca mal, y me gustan mucho los perfumes raros, que no se consiguen fácil en Argentina”, reveló Camila, que luego recibió otra consulta hot de Caprarola, que quería saber si prefiere la intimidad “arriba o abajo”. “Abajo”, dijo ella, muy segura, y se ligó un “todas vagas” de Cabak.

“¿Muy tatuado u hoja en blanco?”, quiso saber el conductor, y Camila decidió confesar: “muy tatuado. Muy tatuado”, tal como lo está su ex. “¿Pero los muy tatuados no están buenos solamente en un rango de edad?, quiso saber Medina Flores, y recibió un “no” como respuesta de la rubia.

“Pero el problema... Imaginate a los 70 todo tatuado. Yo no me tatuaría jamás”, acotó Cosano. “Enserio? Yo decía lo mismo y después le empecé a agarrar el gustito. Pero los míos son muy delicados”, dijo la modelo.

“En una noche de amor, ¿quién despierta a quién?”, insistió Caprarola. “El hombre a mí”, aseguró ella y luego, sorprendió con su respuesta al confesar que es “gaucha”, y hasta se calificó a sí misma con una calificación “arriba del 10”.