Cachete Sierra reveló el verdadero motivo de su romance fallido con Cande Ruggeri: "Ella quería formalizar y yo no"

En el 2015, Agustín "Cachete" Sierra y Cande Ruggeri afrontaron tibios rumores de noviazgo, cuando el joven actor apareció como invitado de la modelo en un ritmo del Bailando.

El tiempo pasó y, otra vez, un programa de Marcelo Tinelli vuelve a reunir a los jóvenes, quienes en los últimos días están cruzándose sin filtro en los medios.

"Agustín fue la primera persona que me rompió el corazón... Nunca más hablamos, desapareció. No respondió más los mensajes y ya está", disparó la hija de Oscar Ruggeri en La Previa de La Academia, indignando a Sierra con su declaración.

En nota con LAM, Ángel de Brito aprovechó la charla con el actor para indagar sobre su pasado amoroso con Ruggeri y él reveló el verdadero motivo por el cual no prosperó el breve romance entre ellos.

"En La Academia te vas a cruzar con muchísima gente, pero hay una en particular, Cande Ruggeri, que dijo que le rompiste el corazón, y vos dijiste 'yo ni me enteré que fuimos novios'. Ampliame", le pidió el conductor y jurado del programa de Tinelli.

Con seriedad y visible malestar, Cachete contestó: "La escuché hablar y me chocó que diga que éramos ex, que haya confirmado que nosotros estuvimos de novio, cuando no fue así".

Rápida de reflejos, Cinthia Fernández acotó: "¿Creés que está armando una previa (para La Academia)?". Y él prefirió la cautela: "No sé por qué lo hizo o empezó a hablar de lo nuestro después de muchos años".

Acto seguido, Agustín "Cachete" Sierra fundamentó por qué no se puso en pareja con Cande Ruggeri, en el 2015. "Nosotros tuvimos un romance. Nosotros salimos, pero no llegamos a la instancia de ponernos de novio. Nos separamos, o no seguimos, porque ella quería formalizar y yo quería un poco más de tiempo, seguir de la manera en la que estábamos", concluyó, sin vueltas.