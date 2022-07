Cachete Sierra dio detalles de cómo sigue su noviazgo con Fiorella Giménez: "Estamos muy bien, pero ya no convivimos"

De aquel primer flechazo que surgió en la pista de La Academia de ShowMatch entre Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez, la historia de amor entre los jóvenes fue avanzando a paso firme. Sin embargo, el actor dejó en claro que la idea de convivir juntos y agrandar la familia aún no están en los planes.

“Fiore se mudó sola por primera vez a Capital. Yo me quedo en Pilar. Ya no convivimos, eso fue en Carlos Paz. Volvimos de las vacaciones y cada uno vive por su lado, es por un tema de etapas. Ella quería vivir sola porque nunca lo hizo, pero seguimos juntos. La prueba de convivencia fue buena. Estamos muy bien”, detalló Cachete en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“No andamos con ganas de la familia y los tres hijos. Planeamos un futuro juntos, pero no con familia porque no están en las ganas de nadie y no es el momento”, agregó, contundente el galán.

“Veremos cómo va la relación con el tiempo. Ella es bailarina y no tiene la intención y para hijes ya la tenemos a Marta, la perra”, cerró una de los protagonistas de la obra de teatro La Verdad, imprimiéndole su característico humor.